В Японии созвали Совет нацбезопасности из-за конфликта США и Ирана

ТОКИО, 8 янв — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ созвал в среду заседание Совета национальной безопасности в связи с нанесением Ираном ракетных ударов по военным базам США на территории Ирака, передало агентство Киодо.

По его данным, предполагается, что на заседании обсуждают ситуацию в связи с этими ударами, которые были предприняты вслед за ракетным ударом США по аэропорту Багдада и уничтожением главы спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.