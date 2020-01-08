ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает варианты ответа на иранский ракетный удар по базам с американцами, сообщает в среду телеканал Fox News.

Ранее Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности в Белом доме, однако по итогам этого не последовало никаких официальных заявлений.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.