Иран пригрозил нанести удар внутри США, сообщает СМИ

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил нанести удар внутри США в случае, если Вашингтон ответит на ракетные удары Ирана по базам США в Ираке, передает телеканал CNN.

По его данным, КСИР разместил в своем Telegram-канале сообщение о том, что США планируют «ответить на атаки Ирана». В ответ на это КСИР написал: «На этот раз мы ответим вам в Америке».

По данным телеканала, КСИР также пригрозил в случае бомбардировки территории Ирана нанести удары по Дубаю (ОАЭ) и Хайфе (Израиль).

В ночь на среду Корпус иранских стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.

Ранее Трамп провел совещание со своей командой по национальной безопасности в Белом доме, однако по итогам этого не последовало никаких официальных заявлений.