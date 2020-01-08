Судьба пассажиров разбившегося в Иране самолета остается неизвестной

Над Ираном потерпел крушение украинский пассажирский лайнер со 180 пассажирами на борту. Самолет упал вскоре после взлета из международного аэропорта Тегерана. Обстоятельства падения самолета пока остаются неизвестными, количество выживших также остается неизвестным. По предварительным данным, самолет мог упасть из-за «технических проблем».

В небе над Ираном потерпел крушение украинский авиалайнер со 180 пассажирами на борту, сообщает агентство Tasnim.

Обстоятельства падения самолета Boeing 737 пока остаются неизвестными. По предварительным данным, крушение было вызвано некими неопределенными «техническими проблемами». Сообщается, что самолет потерпел крушение в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране вскоре после взлета.

О выживших данных пока нет. Также остается неизвестным, были ли среди пассажиров лайнера граждане России.

Инцидент произошел на фоне эскалации американо-иранского конфликта, что порождает ряд теорий о причинах крушения самолета. Тем не менее, никаких точных сведений о причинах крушения машины в Сети пока нет.