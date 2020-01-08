Украинский лайнер разбился в Иране: погибли 177 человек

Самолет «Международных авиалиний Украины», на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, упал в аэропорту Тегерана. Происшествие случилось в среду, сообщает местное агентство Tashim со ссылкой на директора аэропорта.

По данным СМИ, «Боинг 737−800» упал сразу после взлета. Пилоты перестали отвечать на вызовы диспетчера. Сигнал самолета пропал с сайта FlightRadar24.

Согласно предварительной информации, причиной падения стала техническая неисправность воздушного судна. В сети появилось видео с упавшим лайнером.

По словам главы управления ЧС Ирана, все пассажиры самолета погибли. «Никто из тех, кто находился на борту, не выжил», — сказал руководитель ведомства. По другим данным РИА «Новости», на борту самолета находились 167 пассажиров. МИД Украины сообщил, что экипаж и все пассажиры погибли. Ведомство ссылается на предварительные данные авиакомпании.

Соболезнования родственникам погибших выразил президент Украины Владимир Зеленский. «Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», — написал он в «Фейсбуке».

Позднее в совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины уточнили, что погибли 168 пассажиров и 9 членов экипажа.