В РФ прекратились продажи пикапа Foton Tunland

Рамный китайский пикап Foton Tunland покинул российский автомобильный рынок из-за низкого спроса. Последние экземпляры модели были проданы дилерами еще осенью 2019 года. Об этом сообщает портал Wroom.ru со ссылкой на собственные источники.

Foton Tunland продавался в России с весны 2016 года. Рамный «китаец» оснащен традиционной для себя рессорной задней подвеской и жестко подключаемым полным приводом. Двигатель безальтернативный – 2,8-литровый турбодизель Cummins мощностью 163 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач.

Ввиду далеко не самого доступного ценника (от 1 549 900 рублей), спрос на Tunland оказался крайне низким: в 2016—2018 годах было продано 268 таких машин, а в 2019 году – всего 13. Не исключено, что в наступившем году модель вернется в Россию уже в модернизированном виде, однако официальной информации на этот счет пока нет.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что по итогам ноября 2019 года лидером российском рынка пикапов стал Toyota Hilux, на котором за тот месяц остановили свой выбор 320 россиян.