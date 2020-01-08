Эксперт рассказал, нужно ли прогревать двигатель в мороз

Споры о необходимости прогрева двигателя зимой продолжаются из года в год, причем не только среди водителей-новичков, но и среди опытных автомобилистов. Эксперты портала «Авто Юга.ру» рассказали, нужно ли прогревать мотор на самом деле.

Если речь о двигателях современных автомобилей, то ответ, по их мнению, однозначный – не нужно. Точнее, хватит и полутора минут, чтобы все жидкости приобрели необходимую вязкость, а топливная и другие системы «подготовились» к работе.

Между тем, эксперты отметили, что карбюраторные двигатели, наоборот, лучше прогревать, а отличным подспорьем в этом считаются предпусковые подогреватели, которые особенно полезны тем, кто эксплуатирует свои машины при «низких и крайне низких» температурах.

Ранее «Автоновости дня» писали про самые распространенные ошибки водителей при прогреве автомобиля в зимний период.