Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран

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Kevin Lamarque/Reuters

Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана. Об этом спикер написала на своей странице в Twitter.

Пелоси отметила, что США должны обеспечить безопасность военных и потребовать от Ирана прекращения насилия.

«Америка и весь мир не могут позволить себе войну», — написала спикер.

Ранее сообщалось, что несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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