Секс на одну ночь. Что? Где? Когда?

Секс на одну ночь. Все мы люди взрослые, поэтому давайте сразу договоримся о том, что мы не будем сегодня писать о нравственной стороне вопроса и лишний раз напоминать о том, что случайные сексуальные связи – это все же немалый риск.

А поговорим мы сегодня о том, что делать одинокой девушке, если у нее нет постоянного партнера, а она хочет заняться сексом.

Шаг первый. Как?

Итак, ты решила, что сидеть в удобном любимом кресле – это, конечно, прелестно, но не все 7 дней в неделю, и поэтому неплохо было бы заняться сексом с новым мужчиной, особенно если секс с бывшим мужчиной был уже так давно, что ты его уже совершенно не помнишь. То есть абсолютно. Вот такая вот «сексуальная амнезия». Прошло уже столько времени, что и сам бывший возлюбленный, и секс с ним уже выветрились из твоей памяти. Значит, ты приняла решение – приятно провести время и заняться сексом с кем-то симпатичным, но совершенно не знакомым. И тут возникает первый вопрос: как? Каким образом этого симпатичного незнакомца отыскать. Писать и говорить об этом прямо не принято. И даже если ты склонна нарушать общепринятые нормы, мы все же не рекомендовали бы тебе ставить статус «хочу секса» или «одинокая девушка ищет с кем бы развлечься на одну ночь» в социальных сетях.

Как минимум, потому, что это будет выглядеть смешно, а как максимум – отозваться на это может не столько симпатичный, сколько проблемный, если не откровенно опасный мужчина. Это же относится к целенаправленным поискам партнера в метро и на корпоративной вечеринке. Как вариант, можно попробовать вспомнить номер телефона бывшего. Ну, или завести аккаунт на сайте знакомств и отобрать подходящую кандидатуру.

Шаг второй. О чем?

Предположим, ты его нашла и убедилась в том, что на роль одноразового любовника он подходит, а что дальше? А дальше все не так, как в кино, где оба, выразительно переглянувшись в одном кадре, в следующем уже предаются плотским утехам где-нибудь в уютном месте. На самом деле, даже если вы оба понимаете, каким образом должны развиваться дальнейшие события, тебе с ним придется разговаривать.

И не обязательно приводить ему примеры решения тригонометрических уравнений или рассказывать, какого цвета занавески висят в супружеской спальне твоих родителей, даже если эти темы кажутся тебе самыми безопасными. Лучше все же поговорить о природе, погоде, кино и музыке. Пусть ему будет с тобой интересно, даже если ты не планируешь встречаться с ним еще раз. Для того чтобы у вас обоих осталось приятное впечатление друг о друге, тебе как мудрой женщине все же придется подыграть мужчине.

Шаг третий. Зачем?

Допустим, ты его нашла, вы с ним поговорили и понравились друг другу. Теперь, дабы все и дальше оставалось таким же милым и приятным, нужно придумать, каким образом мило и приятно «переместиться» в то симпатичное место, где вы, наконец, сможете перейти непосредственно к сексу. То есть, говоря прямо, нужно найти предлог, чтобы из кафе, бара или библиотеки, где вы сейчас находитесь, отправиться к вам домой, к нему домой, в гостиницу, в квартиру сестры «полить цветочки» и так далее, и тому подобное. В принципе, здесь прекрасно подойдет классическое «выпить чаю», «горячий кофе на ночь», «посмотреть телевизор» (а вдруг он никогда его не видел?), ну и все прочее в таком духе, креативность предлога зависит только от вашей фантазии.

То есть, можно и что-нибудь позаковыристей, к примеру, порешать те самые тригонометрические уравнения, о которых мы рекомендовали не распространяться в первые минуты знакомства, погадать на яблочных огрызках или все же посмотреть, какие шторы висят в супружеской спальне ваших родителей (это шедевр!). Словом, прояви фантазию и дай ему себя уговорить. И в целях безопасности, пусть кто-нибудь из подруг или близких друзей все же знает, куда ты отправилась, и с кем.

Шаг четвертый. Хорошо ли тебе, девица?

И вот, наконец, секс. Понятное дело, он может быть разным, и по времени, и по качеству. Главное, помни, ты изначально не собиралась за него замуж, так что будь снисходительна, если что. А если вдруг все окажется слишком хорошо, все равно помни – у вас секс без обязательств, и прикидывать, какие занавески будут висеть в вашей спальне, будет совершенно лишним. Ну, о безопасности и презервативах мы даже не будем упоминать, это ведь и так понятно, правда?

А еще правда и то, что после (и в течение тоже) этих пяти минут, двух часов, суток (нужное подчеркнуть) тебе придется отвечать (или уклоняться от ответов) на вопросы «тебе было хорошо со мной?», «было ли тебе с другими так же хорошо, как со мной?», «может, встретимся еще раз?» и так далее. Так принято. И это придется пережить. А уж потом потихоньку достать телефончик и зайти на «Фейсбук».

Шаг пятый. Каким образом?

Если ты остаешься с ним на всю ночь, то лучше заранее знать, каким будет утро. Во-первых, с ним рядом придется проснуться, опять-таки поговорить, возможно, опять заняться сексом и… а, впрочем, можно неожиданно вспомнить, что ты забыла дома включенный утюг, и с грацией Золушки, заслышавшей 11-й удар часов, исчезнуть. Ну да, а вдруг с 12-м ударом он превратиться в тыкву?