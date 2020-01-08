Смартфоны воюют с алкоголизмом

Для чего только не использовали смартфоны! И для совершения покупок, и для измерения пульса, и для рассчета траектории пули… И вот теперь очередь дошла до борьбы с зеленым змием. Американские исследователи из Университета Висконсина создали A-CHESS – приложение для мобильных устройств, помогающее алкоголикам воздерживаться от употребления горячительных напитков. Приложение уже проверено на практике и доступно для скачивания с университетского сайта.

В тестировании A-CHESS приняло участие свыше 270 человек, страдающих от алкогольной зависимости. Они были разделены на две контрольные группы. В первую из них вошли пациенты, проходящие стандартный курс лечения и посещающие группы поддержки. Пациенты второй группы в дополнение ко всему этому использовали еще и приложение A-CHESS.

Программа время от времени присылала хозяину смартфона материалы о вреде алкоголя, периодически интересовалась его состоянием и отслеживала его местоположение. Если человек направлялся к бару или магазину, продающему спиртное, A-CHESS сразу же информировал об этом куратора. Кроме того, в приложении была предусмотрена «тревожная кнопка» на тот случай, если желание пациента употребить что-нибудь спиртосодержащее становилось совершенно непреодолимым. При нажатии кнопки к бедолаге тут же приезжали члены группы поддержки и оказывали ему необходимую психологическую помощь.

Через 8 месяцев контрольные группы сравнили между собой. В группе, использовавшей A-CHESS, количество пациентов, которые все-таки «сошли с резьбы», было меньше на 11%. Через год разница в показателях стала еще более существенной. Помимо этого, те люди, которые использовали приложение, напивались «в хлам» намного реже, а крепость их напитков была в среднем ниже.

A-CHESS – первое приложение, которое было разработано специально для людей, борющихся со своим пагубным пристрастием к алкоголю. Зато программы, спасающие от необдуманных действий «по пьяни» известны уже давно. К примеру, в 2008 году Джон Перлоу, сотрудник Google, создал сервис Mail Goggles для борьбы с «алкописьмами», отправленными через Gmail. При отправке сообщения Mail Goggles требует решить парочку простеньких задачек, с которыми легко справится трезвый человек, но которые не сможет одолеть пьяный. На мысль о создании такого сервиса Джона натолкнул собственный печальный опыт, когда он отправлял «алкописьма» сомнительного содержания знакомым девушкам.