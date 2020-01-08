Трамп обещал сделать заявление по итогам атаки Ирана утром в среду

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обещал сделать заявление по итогам ракетной атаки Ирана утром в среду.

«Все в порядке! Ракеты были запущены из Ирана по двум военным базам в Ираке. Сейчас идет оценка того, есть ли пострадавшие, и размер ущерба. Но все хорошо!.. Я выступлю с заявлением завтра утром», — написал он в среду (вторник вечером по местному времени) в Twitter.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США.