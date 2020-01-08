Анастасия Заворотнюк на сегодня, 08.01.2020, состояние здоровья: новости последних часов о самочувствии Заворотнюк 8 января

Пользователи социальных сетей активно обсуждают некоего двойника тяжелобольной раком актрисы Анастасии Заворотнюк. Ею стала известная исполнительница Сара Окс. По информации издания apostrophe, журналисты связались с артисткой для комментария и были удивлены ее откровенным признанием. Известно, что некоторое время Окс выступала в программе «Минута славы». Изюминкой ее номера стала пародия на известную актрису Анастасию Заворотнюк. Именно тогда многие заметили невероятную схожесть двух девушек. По ее словам, она даже пыталась пригласить Анастасию выступить вдвоем, но та дала категорический отказ. По слухам, Заворотнюк якобы испугалась оказаться на одной сцене с молодой, красивой и похожей на нее девушкой. Напомним, ранее поклонники нашли расхождения в истории болезни Заворотнюк. Архивные фото и видео звезды сериала «Моя прекрасная няня» на фоне ее заболевания лишь подогрели злость публики. Врачи однако сообщали, что Заворотнюк пришлось встретить Новый год в клинике из-за состояния своего здоровья.

Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов. С таким заявлением выступила ясновидящая Саона.Всё это сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов, которые на ней есть, — поведала прорицательница.По её словам, люди с подобным недугом живут и 10–15 лет. Она отметила, что через некоторое время поклонники узнают правду, так как звезде придётся выплатить все долги. Из-за этого артистка лишится большей части своего состояния.