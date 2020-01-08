На похоронах Сулеймани в Иране в давке погибли 40 человек

В Иране в городе Кермани в результате давки в ходе церемонии прощания с убитым в ходе спецоперации США генералом Касемом Сулеймани погибли 40 человека, еще более 200 пострадали, сообщает IRIB со ссылкой на главу скорой помощи Пира Хосейна Куливанда.

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«Из-за давки погибли 32 человека, 190 пострадали. Пострадавшие были доставлены в больницы и медицинские центры, им оказывается медицинская помощь», — сказал он. Однако свежие данные свидетельствуют уже о 40 погибших и свыше 200 раненных.В связи с происшествием принято решение отложить похороны ликвидированного США генерала.

Всего по данным Press TV на улицы города вышли миллионы скорбящих.Власти испугались, что дальнейшее проведение мероприятия может привести к еще большим жертвам.

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Похороны генерала Касема Сулеймани в иранском городе Керман отложили после гибели людей в давке на траурном шествии. Об этом сообщает агентство ISNA.Число погибших на момент публикации заметки достигло 40 человек, пострадали более 200. Новую дату похорон пока не назвали.Давка возникла после начала траурной процессии в Кермане, родном городе генерала, куда его тело доставили после прощания в Тегеране и в шиитском районе Багдада. Как пишет Reuters, на улицы Кермана вышли десятки тысяч человек.Сулеймани погиб в Багдаде при авиаударе США 3 января. По сообщению Пентагона, генерала убили по приказу президента США Дональда Трампа, он назвал Сулеймани террористом номер один.