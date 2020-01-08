Заворотнюк обвинили в симуляции тяжелой болезни

Ясновидящая Саона в интервью заявила, что Анастасия Заворотнюк на самом деле симулирует тяжелое заболевание, чтобы скрыться от кредиторов, которым она задолжала огромную сумму денег. Речь якобы идет о десятках миллионов рублей.

Анастасия Заворотнюк сегодня 2020: новости

«Все это сделано для того, чтобы уйти от ответственности и от долгов, которые на ней есть. Суммы там фигурируют не маленькие, и ей придется отдать все, что у нее есть, чтобы расплатиться по счетам», — поведала ведунья.Саона также подчеркнула, что 48-летней актрисе рано или поздно придется погасить большую часть долгов, а на остальную сумму артистка якобы «подготовит документы», которые освободят ее от задолженности. Экстрасенс призналась, что в организме Заворотнюк «происходят необратимые процессы», но об угрозе жизни актрисы не может быть и речи.

Анастасия Заворотнюк сегодня, 8 января: состояние здоровья

Болезнь «прекрасной няни» стала одним из самых сильных потрясений прошлого года. Новость о том, что Анастасия Заворотнюк борется с раком, при этом лишь недавно родив ребенка, шокировала всех без исключения. Семья звезды крайне редко комментировала ход ее лечения, а недавно с возмущением высказалась о ложных публикациях в СМИ об ухудшении состояния Анастасии.Однако Новый год принес надежду на то, что актрисе становится немного лучше. Родные Заворотнюк опубликовали на ее официальной странице в Instagram обращение и от имени Анастасии передали всем привет:

«От Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, ЗДОРОВЬЯ и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания! Всем вам Настя передает огромный привет и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего самого лучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем».Публикацию сопроводила фотография Анастасии Заворотнюк с супругом Петром Чернышевым и дочерью. Кстати, недавно муж актрисы впервые вышел в свет с ребенком. Это случилось во время ледового представления.

Анастасия Заворотнюк: что случилось

В августе прошлого года появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что у нее развился отек, появились метастазы, диагностированы пневмония и полиорганная недостаточность, также она частично парализована, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отмечали, что актрису вывели из комы и перевели в обычную палату. В октябре актрису якобы перевели в реабилитационный центр. Там артистка занимается водными процедурами и в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной в результате болезни. Официально болезнь Заворотнюк до сих пор не подтверждена.