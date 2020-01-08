Почему пропала известная советская телеведущая Светлана Жильцова

Share Tweet Share Share Email CommentsТайны Светланы Жильцовой: Почему соведущая Александра Маслякова больше не смотрит КВН

30 ноября 2017 гожа одному из первых дикторов советского телевидения, соведущей Александра Маслякова на играх КВН, ведущей многих детских программ Светлане Жильцовой — 81 год. Если ее коллега, которого часто ошибочно называли ее мужем, до сих пор работает на телевидении, то Светлана Жильцова уже давно не появляется на экранах. Кроме того, она даже почти не смотрит телевизор. Вот уже много лет она редко выходит в свет и не дает интервью. Что же случилось с народной любимицей?

Еще во время учебы в школе Светлана Жильцова начала посещать занятия в студии художественного слова при московском Дворце пионеров. А на телевидение она попала на 4-м курсе Института иностранных языков — после того, как одержала победу на конкурсе на роль диктора-переводчика. После окончания учебы она решила остаться работать на телевидении.

Ведущая в молодые годы

Сначала Светлана Жильцова стала ведущей детских передач «Спокойной ночи, малыши!», «Будильник», «Веселые нотки» и др. А с 1961 г. она начала вести КВН вместе с Александром Масляковым. С тех самых пор эта программа ассоциировалась только с их именами. Настолько, что Светлану даже часто называли женой знаменитого ведущего, хотя у обоих на тот момент уже были свои семьи. Путаница возникла из-за того, что супругу Маслякова тоже звали Светланой, и она тоже работала над этой программой.

Ведущая КВН Светлана Жильцова

Ведущей КВН Жильцова была больше 10 лет, пока программу не закрыли в 1972 г. После этого она вела «Песню года», «Утреннюю почту», «Огонек» и другие передачи и концерты. Дважды почти по году Светлана работала на телевидении в Японии, где пользовалась огромной популярностью. Она вела программу «Говорите по-русски». Японским зрителям очень нравился ее голос, и ведущей предлагали навсегда там остаться.

Светлана Жильцова в Японии

В 1993 г. 55-летняя телеведущая ушла на пенсию и с тех пор на экранах почти не появлялась, в отличие от Александра Маслякова. Светлана Жильцова преподавала в Высшей национальной школе телевидения, а потом решила посвятить все свободное время своей семье — мужу, с которым прожила вместе больше 50 лет, сыну и внучкам. Она говорит, что компенсирует сейчас то внимание семье, которого раньше не могла уделять из-за своей занятости на телевидении.

В последнее время одна из первых советских дикторов не только не появляется на экранах, но и сама почти не смотрит телевизор. То, что произошло с ее профессией, вызывает у нее глубокое разочарование: «Я ушла с телевидения навсегда, мне это уже неинтересно. Всё, что могла, — сделала. Когда началась перестройка, понять, что происходит, было невозможно, работа стала неинтересной, да и возраст подошёл. Считаю, что телевидение — поле для молодых, на них приятнее смотреть. Конечно, бывают исключения вроде Владимира Владимировича Познера, без которого наше ТВ обеднело бы, но таких единицы. А ещё я когда-то решила для себя: исполнится пятьдесят пять лет — уйду на пенсию. Так и случилось. Жаль только, что многие, пришедшие нам на смену, оказались менее профессиональны, чем мы, дикторы. Слышала некоторых и не могла разобрать речь. Это печально».

Светлана Жильцова не общается с бывшими коллегами — говорит, что их связывали исключительно рабочие отношения, не дает согласия на участие в ток-шоу, куда ее периодически приглашают — не хочет публично раскрывать душу. Даже некогда любимый КВН теперь не вызывает у нее никакого интереса — ведущая говорит, что передача раньше была совсем другой, и она сама давно из нее выросла. Светлана Жильцова признается, что сейчас ее жизненные приоритеты стали другими — она не публичный человек, а прежде всего домохозяйка, мать и бабушка.

Сегодня Светлана Жильцова — домохозяйка, жена, мать и бабушка