8 января 2020 года отмечается праздник Собор Пресвятой Богородицы

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Какой сегодня праздник 8 января 2020: церковный праздник Собор Пресвятой Богородицы. После того, как Рождество проходит, на следующий день православный мир отметает еще один важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.

Праздник церковный сегодня, 08.01.2020: какой в России

В такой день православная церковь с благодарственными и хвалебными песнями обращается к Богоматери. Ведь именно она стала избранным орудием Промысла, и родила Спасителя.

В такой праздник называется Собором, потому что в отличие от отдельных торжеств в честь Богородицы, в данный день создается общее празднование и других лиц, которые были близки к Деве Марии. В празднование Собора люди чествуют память тех, кто по плоти был близок к Иисусу: святого Иосифа, царя Давида и святого Иакова. Иосифу же было 80 лет, когда он принял Деву Марию и пообещал хранить ее чистоту и девство. Что касается Давида, то по полоти он был предком Господа и спасителя.

Ведь ему надо было тоже оберегать Иисуса. Апостола Иакова называют братом Божиим, так как он был старшим сыном Святого Иосифа. Иаков был очень благочестивым человеком. Сам праздник Собор имеет очень древнее происхождение. Его можно отнести к ранним временам Христианской церкви. В 4 веке Епифаний и блаженный Августин в своих учениях на праздник соединяли хвалу Богочеловеку с хвалой Деве Марии.

По церковному календарю праздник какой сегодня, 08.01.2020

По церковному календарю 8 января поминают священномученика Евфимия, епископа Сардийского, пострадавшего за веру.

За добродетельную жизнь будущего Святого избрали епископом Сардийским в период правления византийского императора Константина Багрянородного (780 – 797) и императрицы Ирины (797 – 802).

Святителя, когда на престол взошел иконоборец Никифор I (802 – 811), вместе с другими православными иерархами сослали на остров Паталарею, где он долго томился, а затем в город Асс.

Епископа Евфимия безуспешно принуждал отказаться от иконопочитания и Михаил II Косноязычный (820 – 829). В третий раз священномученика сослали на остров Крит. Жестоким пыткам подверг Святого император-иконоборец Феофил (829 – 842) – через несколько дней святитель Евфимий скончался.

Какой праздник сегодня, 8 января 2020

Народный праздник Бабьи каши в 2020 году отмечается 8 января (дата по старому стилю – 26 декабря). Верующие православной церкви в этот день празднуют Собор Пресвятой Богородицы.

Церковный праздник Собор Пресвятой Богородицы посвящен матери Иисуса Христа, Пресвятой Деве Марии. Первое официальное празднование прошло в 681 году. Собором его назвали потому, что в этот день почитаются и другие святые, близкие Богородице и Иисусу Христу: Иосиф Обручник и его сын от первого брака Иаков.

Происхождение народного праздника Бабьи каши связано с почитанием богинь-матерей. В этот день на Руси чествовали повивальных бабок и рожениц.