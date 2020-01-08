Есть ли сценарий на «Доме-2»: вся правда о реалити-шоу от Андрея Черкасова

Телеведущий проекта раскрыл детали съемочного процесса.

Правда ли все происходящее на «Доме-2» или участники просто обыгрывают заранее подготовленный сценарий, заставляя зрителя сопереживать и волноваться за любимчиков? Почему проект остается популярным вот уже 15 лет? На часто задаваемые вопросы о съемочном процессе известной телестройки ответил ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов в интервью «Блокноту».

В рамках рубрики «Прямой эфир» Андрей рассказал, что никакого сценария на реалити-шоу не было и быть не может. Редакторская группа, по его словам, нужна на «Доме-2» для того, чтобы определять сюжетное направление телешоу. Редакторы выбирают наиболее интересные и острые моменты, которые попадут в эфир.

-Скажите пожалуйста, а могут ли по сценарию рождаться дети? <…> Поскольку это телевизионный продукт, безусловно есть редакторы. Если мы видим, что какой-то участник находится на «Доме-2» и ничем не занимается, или мы знаем, что он потенциально интересен, но его поразила лень, то задача редактора вызвать его и спросить: «Друг, а что ты делаешь? Чем тебе помочь?»

Телеведущий уверен, что секрет успеха «Дома-2» заключается в том, что на проекте — обычные люди, за личной жизнью которых всегда интересно подсматривать.