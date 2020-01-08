Заявили про загибель від пожеж в Австралії майже 1,25 мільярда тварин

За оцінками австралійської філії Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), внаслідок пожеж в Австралії могли загинути близько 1,25 мільярда тварин.

Про це йдеться у заяві генерального директора австралійської філії Всесвітнього фонду дикої природи Дермота О’Гормана від 7 січня, повідомляє HuffPost, передає «Українська правда».

«За оцінкою WWF-Австралія, приблизно 1,25 мільярда тварин могли загинути прямо або опосередковано внаслідок пожеж, що спалили 8,4 мільйона гектарів по всій Австралії (еквівалентно площі всієї країни Австрії)», — йдеться у заяві.

Відзначається, що серед загиблих тварин – тисячі коал на північному узбережжі штату Новий Південний Уельс, а також кенгуру, какаду та інші.

WWF відзначає, що на відновлення постраждалих лісів можуть піти десятиліття, а деякі види тварин можуть опинитися на межі вимирання.

Водночас еколог Сіднейського університету Кріс Дікмен у коментарі HuffPost також заявив, що внаслідок пожеж в Австралії міг загинути понад мільярд тварин.

За словами Дікмена, «без жодних сумнівів», втрати перевищили 1 мільярд тварин.

Передісторія:

З початку пожеж в Австралії у вересні загинули більше 2 десятків людей.

Десятки тисяч будинків у штатах Новий Південний Уельс і Вікторія знеструмлені. За минулий тиждень тисячі людей були евакуйовані з прибережних міст.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, Україна готова направити на допомогу Австралії близько 200 спеціально підготовлених рятувальників ДСНС.