Песков: Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин во время встречи в Сочи, 22…

Sergei Chirikov/Reuters

Президент России Владимир Путин намерен обсудить с главой Турции Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Во время встречи глав государств, которая состоится в рамках визита Путина в Турцию, президенты обсудят обострение ситуации на Ближнем Востоке после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани.

Ситуация в регионе вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

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