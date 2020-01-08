12 сигналов нашего тела о внутренних эмоциональных проблемах

Наше тело — сложнейший механизм, чувствительно реагирующий не только на внешние, но и на внутренние факторы. Доктор Сьюзен Баббель, психолог, специалист в области депрессии, выдвинула интересную теорию о сигналах нашего тела.

Перед вами наглядные картинки, иллюстрирующие теорию доктора, и простые рекомендации по избавлению от психологических проблем.

Баббель считает что дискомфорт и боль могут быть сигналами о внутренних переживаниях — тайных страхах, нерешенных вопросах. Хронические боли — симптомы стресса и эмоциональных проблем, особенно когда с физиологией всё в порядке и видимых причин боли нет.

Голова

Любые головные боли возникают от чрезмерного напряжения. Это может быть озабоченность результатом, частые переживания по незначительным мелочам, постоянная спешка.

Каждый день оставляйте время для себя. Разрешайте себе расслабиться и не беспокойтесь о делах какое-то время. Отдыхайте и не корите себя за это. От этих «минут простоя» ваша продуктивность только возрастёт. И голова болеть не будет.

Шея

Дискомфорт в области шеи символизирует груз обиды на окружающих, груз досады на собственное несовершенство. Шея болит, когда мы не можем простить кого-то или самого себя.

Пересмотрите своё отношение к себе и окружающим. Чаще всего люди не хотят вас обижать. А вы не обязаны соответствовать собственным строгим ожиданиям. Относитесь к миру легче и научитесь прощать. И ещё важно чаще думать о вещах, которые вы любите.

Плечи

Боль в плечах говорит о том, что мы носим тяжёлую эмоциональную нагрузку, находимся под большим эмоциональным давлением. Возможно, кто-то в нашем окружении давит на нас. Или мы не можем принять важное решение, и оно лежит на наших плечах тяжким бременем.

Попробуйте поделиться своими проблемами с близким другом. Вы почувствуете облегчение. Даже если вы просто выговоритесь, это уже поможет не нести этот вес в одиночку. А может быть, и откроет глаза на простое решение проблемы.

Верхняя часть спины

Боли в этой области говорят об отсутствии эмоциональной поддержки, о нехватке близких людей рядом. Когда мы подсознательно чувствуем себя нелюбимыми или недооценёнными.

Больше общайтесь с разными людьми. Не зацикливайтесь на себе, будьте открыты и дружелюбны. Знакомьтесь, сходите на свидание. И главное, не подавляйте в себе чувство привязанности.

Нижняя часть спины

Если мы постоянно волнуемся о деньгах, у нас может ныть поясница. Возможно, собственная тайная зависть богатой жизни никак не даёт покоя либо близкие постоянно заставляют переживать по поводу денег.

Не в деньгах счастье — как ни банально это звучит, но это так. А потому перестаньте беспокоиться — лучшие вещи в жизни бесплатны! И занимайтесь любимым делом. Дело, в которое вложена душа, принесёт не только удовольствие, но и ощутимые дивиденды в будущем.

Локти

Боль в локтях указывает на недостаток гибкости, на слишком упорное нежелание идти на компромисс. Скорее всего, мы противимся каким-то важным изменениям в жизни. Или подсознательно боимся принять что-то новое.

Жизнь иногда может казаться слишком трудной и жёсткой. Это только кажется. Возможно, вы просто всё усложняете. Будьте гибче — не тратьте энергию на борьбу с тем, на что вы не в силах повлиять.

Руки

Руки болят у тех, кто давно и сильно нуждается в дружбе. У тех, кому не хватает расслабления и простого дружеского общения с другими людьми. Если у вас ноют кисти рук — это сигнал о том, что пора выходить из своего замкнутого мирка.

Попробуйте завести новых друзей. Пообедайте с коллегой. Сходите на стадион, на концерт — почувствуйте себя частью толпы. Смелее вступайте в беседы с новыми людьми, ведь заранее не угадать, где можно встретить настоящую дружбу.

Бёдра

Такие боли могут мучить людей, слишком цепляющихся за предсказуемость жизни и комфорт. Патологическая боязнь перемен, нежелание менять устоявшийся порядок вещей, постоянное сопротивление новому могут спровоцировать боль в бёдрах.

Не сопротивляйтесь естественному течению жизни. Жизнь подвижна, изменчива, тем и интересна. Воспринимайте перемены как захватывающие приключения. И не откладывайте на потом важные для себя решения.

Колени

Боль в коленях, вероятнее всего, является признаком сильно раздутого «я». Колени болят, когда мы слишком много думаем о себе и слишком мало о других, когда мы твердо и бескомпромиссно уверены, что мир вращается вокруг нас.

Оглянитесь вокруг — вы не одни на планете. Будьте внимательнее к окружающим. Выслушайте друга, помогите маме, подмените коллегу. Чаще помогайте людям. Можно заняться волонтёрской деятельностью.

Голень

Боль в этой области — признак сильной эмоциональной перегрузки. Чувство собственничества, любовные переживания, мучительная, ослепляющая ревность.

Нужно научиться доверять своей половинке. Расслабьтесь и перестаньте контролировать любимого человека, не накручивайте себя. И, возможно, пришло время отказаться от старых, изживших себя привязанностей.

Лодыжки

Боль в лодыжках означает, что мы часто забываем про себя. И отказываем себе в получении удовольствия. Может быть, работа занимает всё наше время или мы слишком несерьёзно относимся к своим желаниям, постоянно отодвигая их на второй план.

Пришло время начать себя баловать. Купите себе то, что хочется, дайте себе выспаться, попробуйте ту дорогущую вкусняшку. Забудьте на время о карьере и подумайте, например, о романтических отношениях. Или спланируйте путешествие своей мечты.

Ступни

Причина боли ступней, вероятно, в глубокой апатии. Как будто наше тело отказывается идти дальше, как будто мы боимся жизни и не видим смысла в движении вперёд. Когда мы подсознательно думаем, что всё плохо и жизнь не удалась, наши ступни болят.

Учитесь обращать внимание на маленькие радости жизни. На красоту окружающего мира и людей. Наслаждайтесь вкусами, запахами, ветром и солнцем. Заведите пушистого питомца или найдите интересное хобби. Наполните свою жизнь. Избегайте грустных воспоминаний и чаще улыбайтесь. Ищите радость в жизни каждый день.

Вывод

Вывод несложен: любите себя, прощайте себя. Относитесь внимательнее к окружающим и постарайтесь не держать на людей зла и обиды. Общайтесь, улыбайтесь (вам это очень идёт) и будьте здоровы!

отсюда