Иран заявил, что удар по объектам США — месть за смерть Сулеймани

Иранский телеканал Press TV заявил, что удар по американским объектам в Ираке стал ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

Телеканал сообщил в Twitter, что появились первые кадры, на которых виден запуск ракет по американской авиабазе «Эйн-аль-Асад» на западе Ирака, который стал «ответом на убийство генерала Сулеймани».

Сразу после Нового года США в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. После этого убийства секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что у страны есть 13 сценариев мести США, а американский президент Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.