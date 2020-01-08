Родословная история славянских чародеев

В России колдуны вели свою родословную от древних славянских волхвов. Недаром само слово «волхвовать» — синоним слова «колдовать». Но отношение к ним у людей, которые уже стали православными, было несколько иным. Их уже не считали посредниками между богами и людьми. Но к тому, что колдуны говорили и делали, народ относился серьезно.

На Руси колдунов называли по-разному. В зависимости от «специализации»: чародеи, ведуны, кудесники, гадачи, обасники и сорожцы. Суть же их была одна — эти люди обладали сверхъестественными способностями, с помощью которых могли творить и добро, и зло. Вот что писал о них в середине XIX века Александр Афанасьев, собиратель русских сказок и фольклора: «Колдун и колдунья явились существами враждебными тем благоприятным жизненным силам, которые прежде охранялись ими, теперь, вследствие отрицательного воздействия новых воззрений, они стали вредить… По первобытному представлению, колдун и ведьма низводили с неба оплодотворяющий дождь и теплоту, позднее они стали скрадывать и дождь, и росу, и свет, и производить бесплодие, голод, стали вредить своими заговорами земледельческим работам, отнимать у коров молоко и вообще у животных и людей — силу плодородия…»

«Рожаки» и «ученые»

Православная церковь всячески боролась с теми, кого людская молва считала колдунами. В церковном уставе князя Владимира Красное Солнышко говорилось, что все они подлежат духовному суду, а наказание им за ворожбу и чародейство — сожжение на костре. В Никоновской летописи рассказывалось, что в 1227 году в Новгороде «на Ярославле дворе за потворы и ведовство сожгли четырех волхвов». Позднее всех, кто был заподозрен в колдовстве, отправляли в дальние монастыри «на покаяние».Откуда же брались колдуны? Кто они и как люди становились носителями магической силы? Считалось, что колдуны бывают или «урожденными» (их называли «рожак»), или «учеными». Урожденным колдуном становился мальчик, рожденный вне брака в третьем поколении. По другим поверьям, если в семье подряд рождалось семеро мальчиков, то седьмой непременно будет обладать сверхъестественной силой. В некоторых случаях он мог быть оборотнем, превращаясь в различных животных.

Обученные колдуны получали свою магическую силу от других чародеев или от нечистого, заключив с ним договор и отрекшись от Бога. Договор такой заключался ночью на перекрестке двух дорог или в бане. Текст его писался кровью на коже висельника.

Тайком от священника

По поверьям, колдун мог наслать на человека разные хвори, но мог и вылечить от тяжелой болезни или помочь советом в сложных ситуациях. Хотя чаще всего от колдунов исходило зло — болезни, стихийные бедствия, неурожаи.

В русских деревнях без колдуна не обходилась ни одна свадьба. Его приглашали для того, чтобы он не навел порчу на новобрачных, а также для того, чтобы он защитил свадьбу от другого колдуна.

Ведь если не пригласить, он мог обидеться и испортить праздник. Колдун мог остановить свадебный поезд, наслать на молодуху кликушество, лишить жениха мужской силы, поссорить гостей на свадьбе…

Рассказывали, что как-то раз на свадьбу пришли два колдуна. Один, чужой, не зная о присутствии своего собрата по магическому ремеслу, начал куражиться, обещая хозяевам всяческие неприятности, если его как следует не накормят и не напоят. Но тут местный колдун решил показать, кто тут хозяин. Варианты финала этой истории разные. В одном — местный колдун заставлял своего конкурента всю свадьбу стоять на коленях в углу, в другом — при всех снять штаны и скакать по избе, в третьем — без конца подметать пол.

Так что ссориться с колдунами было накладно. Тем более что порой колдуны помогали своим односельчанам. Хотя православная церковь с неодобрением относилась к тому, что люди обращаются за помощью к колдуну. За это батюшка мог не допустить до причастия, наложить епитимью и заставить замаливать грех.

За гранью смерти

Без нужды люди старались с колдунами не иметь никаких дел. Ну, а коль тот жил в одном с ними селе, то при встрече на улице нельзя было смотреть ему в глаза, а пальцы на руках сложить в кукиш. Но это были, так сказать, пассивные методы защиты. Активные методы предусматривали воздействие на самого колдуна. Лишить его магической силы можно было, если избить до крови, сбрить бороду или выбить все зубы. Были и более гуманные методы борьбы с магией. Например, при встрече ударить колдуна наотмашь левой рукой. Убить же колдуна можно было только с помощью осинового кола или выстрелив в него медной пуговицей.

Смерть не могла прийти к колдуну до тех пор, пока он не передаст свои магические знания другому человеку. Считалось, что без этого умирающий колдун мог до трех лет находиться в агонии. И если желающих не находилось, то колдун пускался на хитрости. Например, он мог передать свои знания ничего не подозревающему человеку, протянув ему какой-либо предмет и сказав при этом: «Возьми». Если человек брал или говорил: «Давай», магические знания переходили к новому хозяину.

Люди были уверены, что в тело умершего колдуна залезают черти. Это мог увидеть каждый, кто посмотрит на покойника через дырку в доске от выпавшего сучка, через хомут или через дырку, проделанную в новом горшке. Также верили, что смерть и похороны колдуна сопровождаются бурей, вихрем, непогодой — это нечистая сила прилетает за его грешной душой.

Умирали колдуны тяжело. Прежде всего, они заранее знали о своем смертном часе (за три дня). Причем если над умершим будут читать Псалтырь, то в полночь он вскочит и начнет ловить посиневшего от страха чтеца. Вспоминается гоголевский «Вий», где ведьма Панночка, восстав из гроба, в церкви гоняется за насмерть перепуганным Хомой Брутом.

В разных регионах существовали свои способы сделать так, чтобы колдун не навредил людям после своей смерти. В Вологде чародеев укладывали в гроб лицом вниз, предварительно подрезав им пятки и подколенные жилы. В Смоленщине в могилу колдуна забивали осиновый кол, чтобы тот по ночам не выходил из могилы и не бродил по селу, пугая честной народ.

Если смерть приходила к колдуну в его собственном доме, то он не мог умереть до тех пор, пока родственники не догадывались снять конек с крыши или выбить доску на потолке. При этом нельзя было смотреть на лицо умирающего или класть что-либо в гроб колдуну.

В одной из сказок говорится, как на похоронах одного колдуна никто не заметил, как дочь покойника, повинуясь его воле, положила в могилу пучок сжатой ржи. На следующий день разразилась страшная гроза с градом, погубившая все посевы. И так продолжалось каждый год в день похорон колдуна до тех пор, пока крестьяне всем миром не решили разрыть могилу и вынуть из гроба гнилой сноп. После этого небесные катаклизмы прекратились навсегда.

Николай СОМОВ