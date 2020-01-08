Билялов сыграл 8-й матч на ноль в сезоне: это рекорд «Ак Барса» в КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Металлург» (2:0) в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Ворота казанской команды защищал Тимур Билялов, для которого это 8-я сухая победа в сезоне.

По показателю игр на ноль Билялов лидирует в рейтинге вратарей КХЛ. Также это рекордная серия сухих игр для «Ак Барса» в регулярных чемпионатах КХЛ. Прежний рекорд принадлежал Станиславу Галимову. В сезоне 2008/09 он отыграл на ноль 7 матчей из 26.

Билялов сыграл в текущем чемпионате 20 игр, установив рекорд КХЛ и чемпионатов России по сухой серии в 316 минут и 9 секунд. Новая серия Билялова без голов на данный момент составляет 155 минут.