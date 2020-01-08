Илон Маск станцевал на презентации электрических внедорожников Model Y в Шанхае

Сегодня компания SpaceX вывела на орбиту ещё 60 спутников для покрытия Земли высокоскоростным интернетом.

Илон Маск станцевал на презентации электрических внедорожников Model Y на заводе Tesla в Шанхае. Запуск производства позволит предприятю нарастить мощность со 150 тысяч по 250 тысяч электромобилей в год.

Сегодня компания SpaceX вывела на орбиту ещё 60 спутников для покрытия Земли высокоскоростным интернетом. Космические аппараты проекта Starlink на орбиту доставила тяжелая ракета-носитель Falcon 9.