Песков: Россия готова к обсуждению Ливии с США

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Алексей Куденко/РИА «Новости»

Москва открыта к обсуждению ситуации в Ливии с США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении обсудить Ливию с российской стороной.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани.

Восточное правительство поддерживает командующий «Ливийской национальной армией» Халифа Хафтар.

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