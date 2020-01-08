Итальянский город отказал Помпео в почетном гражданстве

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Майк Помпео

Yana Paskova/Reuters

Совет итальянского города Пачентро отказался давать почетное гражданство госсекретарю США Майку Помпео, сообщает Il Messaggero.

Общественная организация «Одна планета» потребовала отказать Помпео в присвоении почетного гражданства на фоне убийства генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате военной операции США.

В ответ на запрос организации мэр Пачентро Гуидо Анджелилли заявил, что городской совет принял отрицательное решение о предоставлении почетного гражданства Помпео в ноябре 2019 года.

Майк Помпео в октябре 2019 года посетил итальянский город, в котором родился его прадедушка со стороны отца, после чего совет Пачентро приступил к рассмотрению вопроса о предоставлении госсекретарю США почетного гражданства.

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