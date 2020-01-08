Какой сегодня праздник: 8 января 2020 отмечается церковный праздник Собор Пресвятой Богородицы в России

Сегодня, 8 января 2020, также празднуют Бабьи каши и другие события.

Какой сегодня праздник 8 января 2020: церковный праздник Собор Пресвятой Богородицы

После того, как Рождество проходит, на следующий день православный мир отметает еще один важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.

В такой день православная церковь с благодарственными и хвалебными песнями обращается к Богоматери. Ведь именно она стала избранным орудием Промысла, и родила Спасителя.

В такой праздник называется Собором, потому что в отличие от отдельных торжеств в честь Богородицы, в данный день создается общее иецхэзжн празднование и других лиц, которые были близки к Деве Марии. В празднование Собора люди чествуют память тех, кто по плоти был близок к Иисусу: святого Иосифа, царя Давида и святого Иакова. Иосифу же было 80 лет, когда он принял Деву Марию и пообещал хранить ее чистоту и девство. Что касается Давида, то по полоти он был предком Господа и спасителя.

READ Российский МИД раскритиковал идею альтернативного «Бессмертного полка» на Украине

Ведь ему надо было тоже оберегать Иисуса. Апостола Иакова называют братом Божиим, так как он был старшим сыном Святого Иосифа. Иаков был очень благочестивым человеком. Сам праздник Собор имеет очень древнее происхождение. Его можно отнести к ранним временам Христианской церкви. В 4 веке Епифаний и блаженный Августин в своих учениях на праздник соединяли хвалу Богочеловеку с хвалой Деве Марии.

Бабьи каши

Народный праздник Бабьи каши в 2020 году отмечается 8 января (дата по старому стилю – 26 декабря). Верующие православной церкви в этот день празднуют Собор Пресвятой Богородицы.

Церковный праздник Собор Пресвятой Богородицы посвящен матери Иисуса Христа, Пресвятой Деве Марии. Первое официальное празднование прошло в 681 году. Собором его назвали потому, что в этот день почитаются и другие святые, близкие Богородице и Иисусу Христу: Иосиф Обручник и его сын от первого брака Иаков.

READ В США научились делать водку из углекислого газа и воды

Происхождение народного праздника Бабьи каши связано с почитанием богинь-матерей. В этот день на Руси чествовали повивальных бабок и рожениц.

Кто празднует именины 8 января 2020?

Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Давид, Дмитрий, Ефим, Иосиф, Исаакий, Константин, Леонид, Мария, Михаил, Николай.

Что произошло 8 января 2020 в России и мире?

1709 – в Москве был издан Брюсов календарь.

1851 – физик Жан Фуко доказал, что Земля вертится.

1861 – в Питере вышел первый номер журнала «Вокруг света».

1942 – началась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны.

1957 – Бобби Фишер в возрасте 13 лет стал чемпионом США по шахматам.

1959 – Шарль де Голь стал президентом Французской Республики.

READ В Госдуме высказались о поздравлении «опухшего от пьянок» Порошенко

Кто родился 8 января 2020 из знаменитостей?