45-летняя Хлоя Севиньи беременна первенцем

Западные СМИ сообщили новость о беременности модели и актрисы Хлои Севиньи после того, как папарацци сделали на улицах Нью-Йорка фото звезды с заметно округлившимся животом.

Журналисты тут же «оценили», что срок тянет месяцев на пять, — сообщает портал Woman.ru. Впрочем, сказать конкретнее пока не получится, так как будущая мама не комментирует свое интересное положение. Зато в ее Instagram появился пост, намекающий на большие перемены в жизни. «Безумно благодарна за такой урожайный год! Люблю всех моих друзей и партнеров!» — написала актриса.

А вот гадать, кто является отцом будущего малыша, — не приходится. Севиньи уже больше года встречается с арт-директором нью-йоркской галереи Karma Art Синишей Маковичем. Интернет пестрит снимками влюбленной парочки, сделанными в ходе прогулок и романтических встреч.

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К слову, еще в 2016 году Севиньи заявляла, что рождение детей пагубно сказывается на внешнем виде женщины: «Уход за маленьким ребенком, детский плач, стресс — все это влияет на тело женщины. У меня этого не было, вот почему люди все еще спрашивают, как мне удается так молодо выглядеть. К сожалению, женщина часто начинает выглядеть старше, родив ребенка. Особенно, если заводит малышей в 30 лет, а не в 20».

Сегодня очевидно, что звезда явно лукавила, ведь сегодня на пороге материнства она выглядит настолько счастливой, что ее преданные фанаты только удивляются. «Никогда не видел Хлою такой воодушевленной»; «Это важное событие в жизни любой женщины»; «С рождением малыша она расцветет еще больше», — пишут поклонники актрисы.

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Фото: Legion-Media