У Ковелі 70-річному пацієнтові врятували ногу

До ковельських лікарів звернувся 70-річний чоловік, який скаржився на болі в лівій нозі та наявність пухлиноподібного пульсуючого утвору в підколінній ділянці.

Про це повідомили на сторінці Ковельського МТМО у Facebook.

Після обстежень у хворого виявили тромбовану аневризму підколінної артерії розміром 9 на 6 см. Тоді медики прийняли рішення негайно робити операцію.

«Нашими судинними хірургами успішно видалено тромботичні маси та замінено уражену судину протезом.

Кровотік відновлено. Болі пацієнта більше не турбують», – йдеться у дописі.