Создатели «Ведьмака» обещают сюрпризы между сезонами

Сериал «Ведьмак» от Netflix пользуется огромной популярностью. И его создатели решили побаловать фанатов, пообещав им «несколько сюрпризов между сезонами». Исполнительный продюсер сериала «Ведьмак» от Netflix Томаш Багиньский в интервью одному из польских телеканалов пообещал несколько неожиданных подарков для тех, кто любит этот сериал.

«Мы готовим несколько интересных сюрпризов между сезонами, но я не буду говорить, что конкретно ждет зрителей», — сказал Багиньский. Возможно, это будет анимационный фильм про второстепенных персонажей «Ведьмака», который покажут перед стартом второго сезона. Об этом ранее неофициально сообщалось в СМИ. Но авторы сериала не дали подтверждения этим слухам. При этом сам Багиньский как-то отметил, что ему нравится идея мультсериала. Напомним, продолжение сериала о приключения Геральта ожидается в 2021 году. Как отметила шоураннер сериала Лорен Хиссрич, второй сезон будет более линейным.