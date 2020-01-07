В какой еде самое высокое содержание ртути

В 1972 году мир облетела весть: в Ираке в течение нескольких дней в больницы с тяжелейшим отравлением поступило более шести с половиной тысяч сельских жителей. Без малого 500 человек из них скончались. Все пострадавшие перед этим употребляли в пищу хлеб собственной выпечки.

Причина была установлена быстро: муку для хлеба крестьяне смололи из зерна, которое правительство страны выдало им в качестве семенного. При этом среди населения велась разъяснительная работа о том, что зерно протравлено средством, содержащим метилртуть. Однако, как это часто водится, крестьяне правительству не поверили. К тому же огромным было желание получить муку из хорошего зерна в то время, когда никакого другого не было.

Отравление людей ртутью из-за употребления тех или иных продуктов не такая редкость. И если в приведенном примере трагедия случилась из-за беспечности населения, то, к примеру, в Японии в пятидесятые годы население целой деревни Минамата получила тяжелейшее отравление обычной рыбой, которой в большинстве своем и питалось, добывая ее в океане. Ученые обнаружили в рыбе сильнейшую концентрацию ртути. Употребляя морепродукты в пищу регулярно, люди, сами того не подозревая, накапливали ртуть в своем организме, пока ее концентрация не достигла критических объемов.

Название японской деревушки дало название болезни, связанной с отравлением ртутью, «синдром Минамата». О том, что именно в рыбе больше всего содержится ртути, знают практически во всем мире. В разных странах ПДК (предельно допустимая концентрация) ртути в рыбе варьируется от 0,3 мг/кг в России до 1 мг/кг в Финляндии, Швеции, Японии. Ученые разных стран даже назвали виды наиболее и наименее опасных обитателей морей — в зависимости от содержания в них ртути. К примеру, королевскую скумбрию, акулу, рыбу-меч вообще не рекомендуют употреблять в пищу. Совсем немного — менее двухсот грамм 2-3 раза в месяц — можно есть морского окуня, американского омара, морской форели. Столь любимая всеми сельдь, а также треска, карп, окунь, скат не должны вызывать опасений, если, конечно, вы не едите их также часто, как хлеб. А наименьшая концентрация ртути отмечена в кальмарах, сиге, лососе, креветках, сардинах, пресноводной форели.

Стремительное развитие тяжелой промышленности не оставляет шансов на здоровую пищу в большинстве регионов мира. Ртуть содержится во многих продуктах промпроизводства, она нередко применяется в технологических процессах. Попадая в почву, водоемы, этот металл отравляет все вокруг. Употребляя в пищу выращенные на зараженных ртутью землях овощи и фрукты, зерно в виде хлебобулочных изделий, мясо животных, которые питались травой с «ртутных почв», рыбу из зараженных водоемов, человек накапливает ртуть в своем организме. Особенно опасно это для будущих мам. Японскими учеными установлено, что у переживших ртутное отравление женщин впоследствии рождалось потомство с различными патологиями — 8 человек на каждую тысячу новорожденных.

В качестве накопителей ртути в человеческом организме выступают в первую очередь полость рта, почки, желудок, толстая кишка. Головокружения, мигрень, бессонница, приступы тошноты — явные признаки ртутного отравления. Если вовремя не принять меры, болезнь получит развитие в виде уменьшения подвижности суставов, нарушения речи, снижения количества белых кровяных телец.

Предупреждая об опасности употребления рыбы, российские, американские и японские врачи предупреждают: совсем исключать рыбу из рациона ни в коем случае нельзя. Это принесет больше вреда, чем пользы. Кроме того, омега-3 жирные кислоты, которыми так богата рыба, вполне способны снизить воздействие ртути на организм. Если, конечно, вы едите рыбу нечасто и в умеренных количествах.