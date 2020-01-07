30 фактов о празднике Крещения

19 января в православных храмах отмечается Великий праздник Богоявления, который в народе чаще называется Крещением.

1. Это один из трех наиболее значимых для христиан праздников, наряду с Воскресением Христовым и Днем Святой Троицы.

2. Первое упоминание о нем можно найти в III веке у христианского богослова Климента Александрийского в его «Строматах», где он пишет о гностиках, последователях секты Василида, и их понимании Богоявления. По их мнению, именно в момент Крещения Иисус стал Сыном Божием.

3. Позднее трактовка изменилась, и долгое время Богоявление было тесно связано с Рождеством. Против этого возражал, в частности, Иоанн Златоуст, который писал, что Явлением стоит считать не день, когда Спаситель родился, а день, когда он был крещен.

4. Другое название праздника – Крещение. 30-летний Христос был крещен в Иордане Иоанном Предтечей. Затем Христос вознес молитву, во время которой народу впервые явилась Святая Троица. Они услышали глас Бога Отца, указующий на Сына Божия Иисуса, над которым воспарил голубь – Святой Дух.

5. Существует и еще одно название – Просвещение или Праздник Светов, ведь Христос пришел в мир, чтобы осветить светом тех, кто пребывал во тьме.

6. Из-за упомянутой связи Богоявления и Рождества их празднования во многом схожи.

7. 18 января – Сочельник Богоявления (аналогично – Сочельнику Рождества). В этот день предписан строгий пост.

8. Постящиеся обязательно готовили сочиво – пшеничный напиток с изюмом на меду. Отсюда и название Крещенского кануна – Сочельник, Овсень, Щедрый или Богатый вечер.

9. По давней традиции верующие ставили на стол наполненную водой чашу, что позволяло каждому стать свидетелем чуда Крещения. Рябь на поверхности означала, что Таинство свершилось.

10. После торжественной литургии происходит Великое Освящение воды. Об этой древней традиции знают все православные. Вода освящается дважды: в Сочельник и непосредственно в сам праздник Богоявления по одному чину великого водосвятия.

11. Агиасма – крещенская вода – используется верующими весь год. В частности, ее ежедневно с молитвой пьют небольшими порциями натощак. Она придает силы, укрепляет здоровье, исцеляет болезни, «демонов прогоняет и вражеские наветы отваживает».

12. Крещенская вода — уникальна. Она не портится в течение длительного времени. Скептики считают, что одно из объяснений — особые природные процессы, которые снижают количество бактерий в воде именно в это время года.

13. Православные считают, что даже капля святой воды способна передать свои качества воде неосвященной, поэтому если агиасма заканчивается, ее разбавляют обычной водой.

14. Если в православии Богоявление неразрывно связано с Крещением Спасителя, то в католицизме – с почитанием волхвов, которых часто называют «королями», отсюда и католическое название — Праздник трех королей.

15. В костелах освящается кроме воды также мел и ладан, а сами празднования приходятся на 6 января.

16. Во время благодарственных молебнов католики в память о явлении язычникам Христа приносят Спасителю дары: золото – как Царю, ладан – как Богу, мирру – как Человеку.

17. До сих пор на Западе, например, в Чехии сохраняется традиция зажигать костры, которые символизируют «освещающие» путь волхвов «епифанские огни».

18. В некоторых западных странах на створках входных дверей освященным мелом пишут «СМВ» — это начальные литеры слов латинской фразы «Christus mansionem benedicat», что переводится как «Христос благословит наш дом».

19. Одним из православных обрядов является купание в крещенской купели – Иордани. Часто прорубь делают в форме распятия, расположенного по сторонам света. Входить в воду следует строго с запада, а выходить – на восток.

20. Окунание в купели – не обязательный атрибут праздника. Да и благословение на это от батюшки может получить далеко не каждый. Например, немощным и детям рекомендуется просто умываться святой водой. Считается, само по себе купание не очищает от грехов, если ему не предшествовал праведный образ жизни.

21. Одно из первых изображений Крещения Господня можно увидеть на Равеннских мозаиках, датируемых V-VI вв.

22. На многих иконах Спаситель изображен в «водяном облаке», что символизирует чистоту Христа. Он вошел в Иордан и тут же вышел, в отличие от других крестившихся, которых, по преданию, Предтеча погружал в воду по шею и удерживал, пока те полностью не раскаивались в своих грехах.

23. Частыми фигурами в композиции многих изображений Крещения являются Ангелы, подносящие Христу ризы трех цветов. По одной из трактовок, белые символизируют Божественный Свет, красные – Божественную Любовь, лазоревые предвосхищают крестные страдания Спасителя.

24. Остатками языческой традиции являются Крещенские гадания, которые пользуются популярностью и сегодня.

25. На протяжении тысячелетий складывались приметы, связанные с Крещением. Так, по погоде пытались предсказать урожайность: если ясно – жди засухи, если пасмурно – урожай будет богатым.

26. Одна из сомнительных традиций – воткнуть в дно крещенской проруби палку, которая якобы обеспечит успех пчеловодам и тем, кто разводит голубей, — не более чем суеверие.

27. Предки использовали и крещенский снег, собирая его в специальные кувшины. Считалось, что талая вода способна излечить ноги парализованного или помочь при эпилепсии. Женщины же применяли ее в качестве аналога современного отбеливателя. Снег добавляли в корм домашним животным и птице. Люди верили, что лошади от него становились выносливее, а куры лучше неслись.

28. Одним из крещенских оберегов становилась свеча, купленная во время церковной службы. Ее клали возле икон. Считалось, что и не зажженная свеча на протяжении всего года сохраняла свет и тепло в доме.

29. Крещеные в Крещение считаются самыми счастливыми людьми.

30. По поверью, в ночь с 18 на 19 января, перед утренней службой «небеса открываются», а значит, любой может вознести молитву с просьбами, которые будут непременно услышаны.