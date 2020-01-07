В Раде заявили о росте долга Украины на $717 млн за три месяца

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Gleb Garanich/Reuters

Депутат украинской Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что долг страны увеличился за три месяца сразу на $717 млн, передает РИА «Новости».

По мнению депутата, долг Украины вырос из-за политики властей и НБУ. Также к росту долга были причастны недополученные таможенные сборы, спекуляции с гособлигациями, из-за которых национальная валюта «укрепилась» и лишила бюджета страны части средств.

«Пришлось обрезать жизненно важные для страны платежи… Начали резать все!» – подчеркнул Бойко.

Он добавил, что из-за этих показателей, вероятно, придется сильно изменять украинских бюджет на 2020 год.

Как пояснили в пресс-службе украинского Минфина, с начала года госдолг и гарантированный государством долг уменьшился на 8,19% в национальной валюте, а в иностранной он вырос на 5,75%. По данным ведомства, эти колебания связаны с укреплением национальной валюты.

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