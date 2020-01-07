МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад по-русски обратился к Владимиру Путину во время встречи в Дамаске.

«Спасибо!» — сказал он, пожав российскому лидеру руку.

«Спасибо!» Асад поблагодарил Путина на русском pic.twitter.com/tRqxHfE7vj — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) January 7, 2020

Как ранее рассказали в Кремле, прилетев в Сирию, Путин посетил командный пункт российской группировки войск, где вместе с Асадом выслушал доклады военных. Затем политики провели двухсторонние переговоры.

В ходе беседы Путин отметил, что на пути восстановления сирийской государственности пройдено огромное расстояние, а совместные действия двух стран за последний год позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей террористов.

Глава государства также подчеркнул, что, помогая сирийцам, российские военные, в том числе, защищают родной дом, не пропуская боевиков в Россию. Он поблагодарил российских и сирийских военных за добросовестное исполнение своего долга.

Тем не менее, по мнению Путина, на севере, востоке и северо-западе Сирии остается много проблем.

Сирийский лидер, в свою очередь, поблагодарил Москву за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в стране

Завершив переговоры, президенты в компании министров обороны двух стран прогулялись по Дамаску. Так, Путин посетил Омейядскую мечеть и старейший кафедральный собор Девы Марии. Пройдясь по городу, российский лидер констатировал, что жизнь в Дамаске возрождается.

Затем Путин отправился в Стамбул.