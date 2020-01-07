Трамп не исключил, что США «когда-нибудь» покинут Ирак

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что когда-нибудь американские войска покинут Ирак, но не сейчас.

«В какой-то момент мы хотим уйти, но сейчас не тот момент», — сказал он во вторник журналистам.

«Это будет худшее, что может случиться с Ираком. Если мы уйдем, это будет означать, что у Ирана там будет гораздо больше влияния, а народ Ирака не хочет, чтобы Иран управлял страной», — добавил Трамп.

Ранее он грозил Ираку санкциями и многомиллиардными расходами, если Багдад потребует вывода американских войск.

Требования об уходе США прозвучали в правительстве и парламенте Ирака после того, как США провели на территории Ирака операцию по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по убийству Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Иран пообещал отомстить США. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.