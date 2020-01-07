Патриарх Кирилл назвал бытовое насилие заимствованием из-за рубежа

Патриарх КириллФото: Максим Блинов / РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия 1» раскритиковал законопроект о профилактике домашнего насилия. По его словам, само понятие «семейно-бытовое насилие» — это нечто, заимствованное из-за рубежа.

«Принятие соответствующих законов в зарубежных странах, видимо, создает в сознании наших законодателей некую зависимость от этих иностранных новаций, желание привести наши российские законы в соответствие с тем, что существует в других странах», — добавил предстоятель Русской православной церкви (РПЦ).

По его мнению, любое вторжение в семейные отношения несет в себе негативные последствия.

Ранее, в декабре, патриарх уже высказывался о профилактике домашнего насилия. Тогда он призвал россиян «с очень большой осторожностью» отнестись к соответствующему законопроекту. Также предстоятель РПЦ отметил, что любовь сама по себе способна испепелить любой конфликт и любую проблему в семейных отношениях.

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В конце ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике семейно-бытового насилия, далее документ направят в Госдуму. Авторы предлагают в том числе ставить виновных в семейном насилии на профилактический учет. В числе основных принципов профилактики семейно-бытового насилия названы поддержка семей, индивидуальный подход и добровольность получения помощи. Отмечается, что должны соблюдаться основные права, свободы и законные интересы человека и гражданина.