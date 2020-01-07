Луцький «Промінь» пів століття тому. РЕТРОФОТО

Сьогодні яскравий РЦ «Промінь» знають у Луцьку та поза його межами. Святкова ілюмінація, дерева на балконі, а головне – дивна ялинка з куль – роблять розважальний центр помітним і впізнаваним.

Світлину луцького «Променя», яким він був 49 років тому, показав Юрій Тимощук, — пише «Таблоїд Волині».

Раніше ж будівля кінотеатру у Луцьку була не такою яскравою, та набагато більш гармоніювала з архітектурою навколо.

Фото оприлюднив на Facebook-сторінці «Волинський край: історія в дрібницях».

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