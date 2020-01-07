Chery показала кроссовер Chery Tiggo 8 для России

Китайская компания Chery привезет в Россию дорестайлинговый, а не рестайлинговый кроссовер Chery Tiggo 8, как предполагалось ранее. Об этом стало известно из поздравительного поста в официальном Instagram-аккаунте российского офиса Chery от 1 января 2020 года.

Изображение с «дореформенным» флагманом, который совсем недавно прошел сертификацию в нашей стране, Chery использовала в своем новогоднем посте. Отличить его от обновленной версии несложно – достаточно взглянуть на более простую решетку радиатора и дневным ходовым огням, светодиоды в которых выстроены в единой полоске, а не разбиты по-отдельности, как в рестайлинге.



Chery Tiggo 8. Фото Chery



Chery Tiggo 8. Фото Chery



Chery Tiggo 8. Фото Chery

Очевидно, что не столь свежим в дорестайлинговом Tiggo 8 выглядит и салон. К слову, там нет ни цифровой «приборки», ни мультимедии с большим тачскрином на торпедо, ни нового блока управления климатом, который с последним обновлением тоже стал сенсорным.

Ранее «Автоновости дня» сообщали, что самый крупный кроссовер Chery на российском рынке получит сразу два варианта компоновки салона: 2-3 (двухрядная, пятиместная) и 2-3-2 (трехрядная, семиместная). Второй вариант, скорее всего, достанется только топовым комплектациям с расширенным оснащением.

Под капотом «российский» Chery Tiggo 8 укомплектуют безальтернативным 2,0-литровым турбомотором с отдачей 170 л.с., работающим вместе с вариатором и передним приводом.

Подробная информация о комплектациях и ценах новинки появится ближе к старту продаж.