Обновленные Hyundai Creta и Hyundai Solaris скоро появятся в РФ

Обновленные седан Hyundai Solaris и кроссовер Hyundai Creta поступят в продажу в России в первом полугодии 2020 года. Скорый дебют обеих новинок подтвердило российское представительство корейской марки, пишет журнал «5 колесо».

Рестайлинговый Solaris, чья тестовая сборка, как ранее сообщали «Автоновости дня», уже началась, должен сильно измениться и в экстерьере, и в салоне. Из внешних изменений ожидается появление стильной радиаторной решетки с «ячеистой» структурой, пересмотренных фар, других бамперов и новых фонарей, которые, скорее всего, будут объединены между собой тонкой светодиодной планкой.

Салон обновленного «Соляриса» для России «освежат» новой мультимедийной системой (такой же, как у китайской версии), долгожданной кожаной отделкой, а также дефлекторами обдува и портом USB для задних пассажиров. Аналогичные изменения, вероятно, получит убранство обновленной Hyundai Creta.

Технических изменений ни у «Соляриса», ни у «Креты» после рестайлинга не предвидится. Стало быть, седан предложат с прежними бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 литра, а кроссовер – со своей «парой» моторов объемом 1,6 и 2,0 литра, сопряженных с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом», а также передним и полным приводом.

Что касается остальных новинок, то уже во второй половине этого года Hyundai порадует россиян новым флагманским кроссовером Palisade, седаном Elantra нового поколения и обновленным кроссовером Santa Fe. Все подробности о них, как обычно, появятся ближе к старту продаж.