14 архитектурных шедевров, которые должен увидеть каждый

Архитектура может быть самым впечатляющим проявлением искусства из всего, доступного человечеству. Помните про «музыку, застывшую в камне»?

В этой подборке показаны по-настоящему невероятные произведения архитектурного искусства от древности до наших дней, которые поражают воображение и заставляют восхищаться мастерством людей, создавших эти чудеса!

1. Гёбекли-Тепе – древнейший храмовый комплекс расположенный в Турции. Он был построен примерно в 9500 году до н.э.

2. Penleigh and Essendon Grammar School в Мельбурне, Австралия.

3. Танцующий дом в Праге, спроектированный Фрэнком Гери и Владо Милуничем в 1996 году.

4. Хармандир-Сахиб в Амритсаре, Индия, — потрясающее сооружение, которое, кажется упало прямо на середину реки Амритсар.

5. Церковь Лас-Лахас в Нариньо, Колумбия. Можно подумать, что она плевать хотела на гравитацию.

6. Модернистский архитектор Антонио Гауди не дожил до завершения Храма Святого Семейства. Ведь он все еще строится.

7. Флэтайрон-билдинг в Нью-Йорке был одним из первых небоскребов.

8. Угрюмый Вулворт-билдинг был самым высоким зданием в мире с 1913 по 1930 год.

9. Marina Towers Condominium Association — Draper & Kramer в Чикаго имеет по меньшей мере уникальный дизайн. Построенный в 1964 году комплекс стал одним из первых комплексов смешанного назначения.

10. Но не все здания должны подпирать небо. Темппелиаукио – церковь в Хельсинки построенная в стиле рок-андеграунда.

11. Церковь Святого Георгия в Лалибеле, Эфиопия, была вырезана из одного камня в 12-м веке (на верхней фотографии поста).

12. Модернистский архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ умело применял минималистичный стиль линий и открытого пространства для своих твроений и казалось, будто они невесомые. Как и Новая национальная галерея в Берлине, построенная в 1960-х.

13. Гармония с окружающей средой является одним из самых старых приемов идеальной архитектуры. Как Кинкаку-дзи в Киото.

14. И Гинкаку-дзи.

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