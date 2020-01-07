Страшные факты о настоящих мумиях, а не выдуманных

Когда мы слышим слово «мумия», то сразу представляем древний Египет и пирамиды. Подробные исследования мумификации были предприняты учеными только в начале двадцатого века: первые открытые пирамиды одарили своих высоколобых грабителей порцией яда, после чего мумий, на некоторое время, оставили в покое. На данный момент археологи научились в полной мере исследовать не только египетские, но и индейские мумии — хотя некоторые ученые до сих пор опасаются заниматься этим окутанным облаками мистификации предметом.

Мумия — тело человека или животного, которое было подвергнуто специальной, очень неаппетитной обработке. Внутренние органы удалялись, все промывалось содой и смолой и укутывалось пропитанными воском бинтами.

Древние египтяне начали делать мумии около 3400 г. до н.э., но им потребовалось почти восемьсот лет, чтобы понять, как именно следует извлекать внутренние органы. Есть несколько мрачных техник, которые подразумевают удаление органов у еще живого человека — египтяне считали, что так в теле сохраняется сила жизни.

Египтяне подвергали мумификации не только людей. Шакалы, кошки, обезьяны, лошади, птицы, змеи, крокодилы, бегемоты и даже львы. Можно сказать, что эти парни были несколько одержимы мумификацией.

Почему так много саркофагов с шакальей головой? Это изображение Анубиса, бога подземного царства.

На самом деле, первые мумии делали не египтяне. Южно-американское племя чинчорро мумифицировало погибших еще семь тысяч лет назад. Причем процедуре подвергались как уважаемые члены самого племени, так и враги — последних пытались мумифицировать прижизненно, вливая в их тела специальные растворы.

Египетская мифология гласит, что первым мумифицированным был сам бог Осирис — но, конечно, его останки так и не были никогда найдены.

Многие люди ошибочно полагают, что мумификации подвергались только фараоны. На самом деле, процедуру мог заказать каждый, кто обладал хорошим достатком.

Древние египтяне верили: покойнику в следующей жизни нужны не только драгоценности, но и рабы. Вместе с фараонами заживо замуровывали тысячи людей.

Само собой, воры всего мира пытались проникнуть в пирамиды, пытаясь завладеть сказочными сокровищами фараонов. Некоторым это удалось. Большинство погибло при весьма странных обстоятельствах — десятки археологов разделили их судьбу. Ученые до сих пор не пришли к однозначному выводу, что может быть виной такому исходу событий.

А в викторианскую эпоху многие английские богачи любили покупать мумий на свои вечеринки. Их разворачивали прямо при гостях — довольно странный способ веселиться, не правда ли?

28.12.2017