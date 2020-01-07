Франция намеревается перезапустить экономические отношения с РФ

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Murad Sezer/Reuters

Французские власти ищут способы избежать американских санкций и сохранить экономические отношения с российской стороной. Об этом заявил глава Минэкономразвития Франции Брюно Ле Мэр, передает ТАСС.

По его словам, Франция планирует перезапустить экономический обмен с Россией, в частности с Москвой. Однако страна хочет это сделать так, чтобы обойтись без санкций со стороны Соединенных Штатов.

Он рассказал, что недавно был в российской столице и работал над решением этого вопроса.

«Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой», — констатировал министр.

Ле Мэр отметил, что решение должно быть найдено в течение полугода.

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