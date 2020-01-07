Франция намеревается перезапустить экономические отношения с РФ

close
Murad Sezer/Reuters
Французские власти ищут способы избежать американских санкций и сохранить экономические отношения с российской стороной. Об этом заявил глава Минэкономразвития Франции Брюно Ле Мэр, передает ТАСС.
По его словам, Франция планирует перезапустить экономический обмен с Россией, в частности с Москвой. Однако страна хочет это сделать так, чтобы обойтись без санкций со стороны Соединенных Штатов.
Он рассказал, что недавно был в российской столице и работал над решением этого вопроса.
«Мы хотим перезапустить наши экономические обмены с Москвой», — констатировал министр.
Ле Мэр отметил, что решение должно быть найдено в течение полугода.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Песков рассказал, что Путина привлекает в Макроне
— В Кремле рассказали, кто прервал тет-а-тет Путина с Зеленским
Источник