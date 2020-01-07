Украина заявила о возможности поиска альтернативы Минским переговорам

КИЕВ, 7 янв – РИА Новости. Украине стоит начать поиски альтернативы Минским переговорам, если в 2020 году на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса не пройдут местные выборы или затянется процесс разведения войск, заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия. Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса», — заявил Пристайко в интервью немецкому изданию Bild, перевод которого опубликован на сайте украинского посольства в Германии.

При этом глава МИД отметил, что выборы на не подконтрольных Киеву территориях в Донбассе «в идеале должны быть проведены параллельно с местными выборами в Украине осенью».

«Мне постоянно приходится напоминать, что это будут не общенациональные выборы, а местные выборы. Поэтому никакие незаконные формирования на востоке Украины не могут принять в них участие», — сказал министр.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что никакой альтернативы Минским соглашениям нет.