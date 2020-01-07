СМИ: США привели силы на Ближнем Востоке в повышенную боеготовность

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Военные силы США и комплексы ПРО Patriot, дислоцированные на Ближнем Востоке, приведены в состояние повышенной боевой готовности из-за угрозы удара по американским объектам, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на правительственные источники.

«Появились указания на то, что нам необходимо отслеживать угрозы» более внимательно, чем ранее, заявил телеканалу американский чиновник, говоря об повышении боевой готовности.

По словам другого источника, «все батареи Patriot и военные силы в регионе находятся в состоянии повышенной боевой готовности».

Оба чиновника заявили, что американские военные силы были переведены в состояние повышенной боевой готовности несколько дней назад, но в ночь на вторник они проявили особую бдительность.

Как сообщает телеканал, США на основании разведданных отслеживали возможные атаки, в особенности против объектов США в Ираке, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.