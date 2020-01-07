Иран перенес дату похорон генерала Сулеймани из-за полусотни погибших в давке

Во время церемонии прощания с генералом более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения.

Похороны убитого генерала Касема Сулеймани, проходящие в иранском городе Керман, принесли стране новые несчастья. Жертвами давки на церемонии прощания стали свыше 50 человек. Более 200 получили ранения.

В итоге церемония была отложена из-за чрезмерно большого количества желающих попрощаться с ним.

Церемония прощания с генералом Сулеймани в его родном городе Кермане началась во вторник утром.

Во время церемонии прощания с генералом более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA.

Уточняется, что большая часть жертв — мужчины. Ранее сообщалось о 40 погибших и 213 пострадавших. Первоначально в списке жертв было 35 человек.

Касема Сулеймани убили в Багдаде в ночь на 3 января. ВВС США нанесли ракетный удар по автомобилям, в которых ехали иранские чиновники. Операция была проведена по указанию президента Дональда Трампа.

Власти Ирана заявили о возмездии, которое ждет США. В Куме был поднят красный флаг мести над мечетью Джанкаран. Он будет реять, пока отмщение не состоится. Дональд Трамп предупредил, что США ударят по 52 объектам в Иране, в том числе по памятникам культуры. Однако Пентагон уже заявил, что не будет бомбить мировое наследие.