Джабаров заявил об «умасливании» Польшей Гитлера

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Первый заместитель комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что Польша может принимать любые законы, которые сочтет нужным, но никакого влияния на историю это не окажет. Об этом сообщает «360».

Так он прокомментировал новость о том, что Варшава намерена на законодательном уровне запретить России преподносить историю «со своей точки зрения».

Джабаров отметил, что попытки переписать историю ничего, кроме смеха, не вызывают. Он также обратил внимание на то, что главные союзники СССР в ходе войны: Великобритания и США никогда не заявляли о неправильной трактовке Россией периода Второй мировой войны.

Джабаров подчеркнул, что это заявляют «только те страны, которые умасливали Гитлера перед началом войны».

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