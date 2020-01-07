Какой сегодня праздник: 7 января 2020 отмечается церковный праздник Рождество Христово в России

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Сегодня, 7 января 2020, также празднуют и другие события.

Какой сегодня праздник 7 января 2020: церковный праздник Рождество Христово

Рождество в 2020 году отмечается 7 января. Это государственный праздник, официальный выходной день. Его принято справлять в семейном кругу.

В православном календаре Рождество выступает одним из 12 главных праздников годового богослужебного круга.

В христианской церкви во II-IV веках Рождество отмечалось 6 января. Праздник назывался Богоявлением и был связан с Крещением Господним. В IV веке празднование Рождества было перенесено на 25 декабря. После перехода в 1918 году с юлианского на григорианский календарь православная церковь иецхэзжн начала отмечать его 7 января.

В период советской власти празднование Рождества было запрещено. Обычаи распространялись лишь в узком кругу людей. Их хранителями были патриархи и отчасти жители сельской местности. Многие приверженцы религиозных обрядов преследовались. Традиции Рождества Христова начали возрождаться лишь в 90-х годах ХХ века.

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Рождеству предшествует Новый год, поэтому уже в начале декабря в домах и на площадях городов устанавливаются елки и вспыхивает яркая иллюминация. В канун праздника церкви украшают декоративными композициями, которые воспроизводят сцену рождения Иисуса Христа. Главными их персонажами выступают: младенец в яслях, Иосиф, Мария, волхвы, животные из хлева.

В некоторых регионах хозяйки уделяют особое внимание оформлению праздничного стола. Они застилают его новой скатертью. Под нее кладут пучок сена, который олицетворяет ясли. По углам стола размещают монеты и зубчики чеснока, которые символизируют здоровье и благополучие. В некоторых домах распространен обычай класть под стол топор. Во время ужина все члены семьи ставят на

Ночь с 6 на 7 января – начало святочных гаданий, которые продолжаются до 19 января (Крещения). В это время люди пытаются предсказать свое будущее, узнать, исполнится ли загаданное желание. Среди незамужних девушек распространено гадание на суженого-ряженого. Наиболее популярны предсказания по зеркалам, расплавленной свече.

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На Рождество женщинам запрещено стирать, шить, вязать и убирать в доме. 7 января нельзя ссориться, иначе весь год пройдет в разногласиях. В этот день не разрешается охотиться. В этот праздник нельзя говорить о плохом.

Если 7 января стоит теплая погода, то весна будет поздней и холодной.

Если в ночь на Рождество на небе много звезд, то год будет урожайным.

На рождественском столе должно присутствовать 12 блюд. За ужином следует оставлять чистую тарелку и приборы для умерших родственников.

Если первым гостем в доме в день наступившего Рождества будет женщина, то в следующем году семью ожидает несчастье.

Найти какую-то вещь на Рождество – к достатку и материальному благополучию в наступившем году, потерять – к убыткам.

Кто празднует именины 7 января 2020?

7 января именины у Лукьяна и Михаила.

Что произошло 7 января 2020 в России и мире?

1610 – Галилео Галилей открыл спутник Юпитера.

1839 – физик Доминик Франсуа Араго раскрыл секрет светописи.

1852 – в Питере впервые наряжена общественная рождественская елка.

1928 – начались летние испытания У-2, широко применявшегося во время Великой отечественной войны.

1989 – наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором.

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Кто родился 7 января 2020 из знаменитостей?