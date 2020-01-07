Какой сегодня праздник: 7 января 2020 отмечается церковный праздник Рождество Христово в России

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Сегодня, 7 января 2020, также празднуют и другие события.
Какой сегодня праздник 7 января 2020: церковный праздник Рождество Христово
Рождество в 2020 году отмечается 7 января. Это государственный праздник, официальный выходной день. Его принято справлять в семейном кругу.
В православном календаре Рождество выступает одним из 12 главных праздников годового богослужебного круга.
В христианской церкви во II-IV веках Рождество отмечалось 6 января. Праздник назывался Богоявлением и был связан с Крещением Господним. В IV веке празднование Рождества было перенесено на 25 декабря. После перехода в 1918 году с юлианского на григорианский календарь православная церковь иецхэзжн начала отмечать его 7 января.
В период советской власти празднование Рождества было запрещено. Обычаи распространялись лишь в узком кругу людей. Их хранителями были патриархи и отчасти жители сельской местности. Многие приверженцы религиозных обрядов преследовались. Традиции Рождества Христова начали возрождаться лишь в 90-х годах ХХ века.
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Рождеству предшествует Новый год, поэтому уже в начале декабря в домах и на площадях городов устанавливаются елки и вспыхивает яркая иллюминация. В канун праздника церкви украшают декоративными композициями, которые воспроизводят сцену рождения Иисуса Христа. Главными их персонажами выступают: младенец в яслях, Иосиф, Мария, волхвы, животные из хлева.
В некоторых регионах хозяйки уделяют особое внимание оформлению праздничного стола. Они застилают его новой скатертью. Под нее кладут пучок сена, который олицетворяет ясли. По углам стола размещают монеты и зубчики чеснока, которые символизируют здоровье и благополучие. В некоторых домах распространен обычай класть под стол топор. Во время ужина все члены семьи ставят на
Ночь с 6 на 7 января – начало святочных гаданий, которые продолжаются до 19 января (Крещения). В это время люди пытаются предсказать свое будущее, узнать, исполнится ли загаданное желание. Среди незамужних девушек распространено гадание на суженого-ряженого. Наиболее популярны предсказания по зеркалам, расплавленной свече.
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На Рождество женщинам запрещено стирать, шить, вязать и убирать в доме. 7 января нельзя ссориться, иначе весь год пройдет в разногласиях. В этот день не разрешается охотиться. В этот праздник нельзя говорить о плохом.
Если 7 января стоит теплая погода, то весна будет поздней и холодной.
Если в ночь на Рождество на небе много звезд, то год будет урожайным.
На рождественском столе должно присутствовать 12 блюд. За ужином следует оставлять чистую тарелку и приборы для умерших родственников.
Если первым гостем в доме в день наступившего Рождества будет женщина, то в следующем году семью ожидает несчастье.
Найти какую-то вещь на Рождество – к достатку и материальному благополучию в наступившем году, потерять – к убыткам.
Кто празднует именины 7 января 2020?
7 января именины у Лукьяна и Михаила.
Что произошло 7 января 2020 в России и мире?
- 1610 – Галилео Галилей открыл спутник Юпитера.
- 1839 – физик Доминик Франсуа Араго раскрыл секрет светописи.
- 1852 – в Питере впервые наряжена общественная рождественская елка.
- 1928 – начались летние испытания У-2, широко применявшегося во время Великой отечественной войны.
- 1989 – наследный принц Японии Акихито провозглашен новым императором.
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Кто родился 7 января 2020 из знаменитостей?
- Жак-Этьен Монгольфье 1745 – французский изобретатель, который создал воздушный шар.
- Миллард Филлмор 1800 – 13-й президент Америки.
- Эмиль Борель 1871 – французский математик и профессор.
- Константин Заслонов 1910 – советский партизан.
- Мария Миронова 1911 – советская актриса.
- Иван Якубовский 1912 – советский военачальник.
- Нина Сазонова 1917 – советская актриса театра и кино.
- Валерий Кубасов 1935 – советский летчик-космонавт.
- Василий Алексеев 1942 – советский тяжелоатлет и тренер.
- Наталья Гвоздикова 1948 – советская и российская актриса театра и кино.
- Светлана Журова 1972 – российская конькобежка и олимпийская чемпионка.