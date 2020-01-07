У селі на Волині освятили місце для побудови нового храму. ФОТО

В суботу 5 січня в селі Мизово Старовижівського благочиння відбулася важлива подія. Освятили фундамент майбутнього храму в честь Різдва Пресвятої Богородиці.

Освятив митрополит Володимир-Волинський і Ковельський Володимир в співслужінні з духовенством Старовижівського благочиння, — йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії.

Настоятель громади села Мизове протоієрей Анатолій Мацелик подякував владиці за підтримку в нелегкі для громади часи і висловив надію, що в скорому часі владика Володимир звершить освячення вже новозбудованого храму.

Митрополит Володимир привітав громаду з святковою для них подією, побажав терпіння і Божого благословення в важливій для громади праці – будівництві храму. А завершилися святкові урочистості співом Різдвяних колядок.