Hyundai рассказала о глобальной Hyundai Creta нового поколения

Глобальная версия кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения, который еще осенью вышел на китайский рынок, дебютирует 6 февраля на международном автосалоне Auto Expo 2020. Старт продаж новинки в Индии запланирован на середину марта 2020 года.

Как стало известно «Автоновостям дня», внешне новая Creta для мирового рынка будет полностью идентична китайскому варианту. Исключением могут стать лишь слегка измененные решетка радиатора и 17-дюймовые колесные диски. Габариты тоже останутся прежними: длина, высота и ширина автомобиля составят 4300, 1635 и 1790 мм соответственно.



Hyundai Creta/ix25 2020. Фото Hyundai



Hyundai ix25 2020. Фото Hyundai



Hyundai ix25 2020. Фото Hyundai



Интерьер Hyundai ix25 2020. Фото Hyundai

Интерьер «глобального» кроссовера, скорее всего, на выставке не покажут, но уже понятно, что там будет все то же самое, что и в «китайском»: цифровая «приборка», мультимедийный комплекс с большим вертикальным тачскрином, новый руль и шайба-селектор, позволяющая выставлять индивидуальные настройки двигателя, подвески и рулевого управления в разных дорожных условиях.

По предварительным данным, в моторную гамму «глобальной» Hyundai Creta нового поколения войдут 1,0-литровый турбомотор (мощность неизвестна), 1,5-литровый 115-сильный «атмосферник» и 1,5-литровый турбодизель, выдающий те же 115 лошадиных сил. Из трансмиссий можно будет выбрать либо шестиступенчатую «механику», либо семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением.

Стоимость новинки, как ожидается, в зависимости от комплектации составит от 1 до 1,6 млн рупий, что эквивалентно 870 000 — 1 400 000 рублей по текущему курсу.