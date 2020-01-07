В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen

В 2020 году Volkswagen выпустит новый купе-кроссовер Nivus, который сначала появится в Южной Америке, а затем и на других рынках. Используя официальные изображения модели, опубликованные немецкой маркой в декабре, дизайнеры «Колёса.ру» представили ее на собственных 3D-рендерах.

Согласно их версии, передняя часть кросс-купе будет выполнена в актуальном корпоративном стиле бренда – с горизонтальными фарами, объединенными трапециевидной радиаторной решеткой, и вертикальными противотуманками на краях. Также ожидается появление оригинальной задней оптики с полосками светодиодных габаритных огней и покатой крыши, присущей всем современным купе-кроссоверам.



Новое кросс-купе Volkswagen. Фото Колёса.ру



Новое кросс-купе Volkswagen. Фото Колёса.ру

Как известно «Автоновостям дня», в основу будущего паркетника ляжет модульная платформа MQB A0, на которой уже построены «европейский» хэтчбек Polo, компакт-кросс T-Cross и бразильский седан Virtus. Следовательно, есть вероятность, что купе-кроссоверу достанутся те же двигатели, что и VW Polo, доступному в Бразилии с двумя «атмосферниками» (1,0 MPI на 75 л.с. и 1,6 MSI на 110 л.с.) и 1,0-литровой «турботройкой» мощностью 116 лошадиных сил. Пару им составят шестиступенчатая «механика» и шестиступенчатый «автомат».

Производство Volkswagen Nivus на бразильском заводе в Сан-Бернарду-ду-Кампу (штат Сан-Паулу) начнется в мае 2020 года. Ожидается, что на рынке кроссовер оценят минимум в 75 000 – 80 000 реалов, эквивалентных 1,1 – 1,2 млн рублей по текущему курсу.